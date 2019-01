Liebes-Sensation bei Berlin - Tag & Nacht! Erst im vergangenen Juni outete Kim-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (22) sich ganz offiziell – sie steht auf Frauen! Wenig später begannen die "Berlin - Tag & Nacht"-Fans, zu spekulieren: Ob die Kuschelbilder mit Serienkollegin Saskia Beecks im Netz wohl mehr als nur Freundschaft bedeuten? Nun bestätigten die Mädels es selbst: Saskia und Nathalie sind verliebt!

"Ja wir sind ein Paar", verrieten die beiden jetzt RTL II. "Gefunkt hat es tatsächlich am Set, allerdings schon vor längerer Zeit", plauderten die Turteltauben weiter aus. Da sie sich jedoch zu diesem Zeitpunkt beide in einer Beziehung befanden, näherten sie sich erst mal freundschaftlich. "Als wir dann beide getrennt waren, wurde langsam mehr daraus", erklärten Saskia und Nathalie. Nachdem sie inzwischen so viel positives Feedback von Freunden und Fans bekommen hätten, beschlossen sie, ihre Liebe öffentlich zu machen: "Wir finden es schön, dass wir anderen Mut machen."

Damit sind Saskia und Nathalie schon das zweite Paar, das am Set von "Berlin - Tag & Nacht" zusammenfand – auch ihre Kollegen Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) verliebten sich damals am Set. Seid ihr überrascht von ihrem Liebes-Outing? Stimmt ab!

Instagram / _nathalie_bw_ Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / saskiabeecks67 Saskia Beecks, deutsche Schauspielerin

YouTube / Die Reallys Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

