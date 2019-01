Bei Sarah Lombardi (26) purzeln die Pfunde – aber nicht allen gefällt das! In der Sat.1-Show Dancing on Ice schlittert die DSDS-Zweite von 2011 derzeit über die Eislaufbahn. Für die Sendung trainiert sie bereits seit drei Monaten, ein angenehmer Nebeneffekt der vielen Übungsstunden: Die "Genau hier"-Interpretin hat seit Oktober drei Kilo abgenommen. Doch eine Person will nicht, dass Sarah noch mehr Gewicht verliert: ihr Freund Roberto!

In der Fernsehsendung red offenbarte die 26-Jährige, dass sich ihr Liebster um ihre Kurven sorge. "Also er sagt: 'Ich möchte auf jeden Fall eine noch ein bisschen speckige Sarah haben.' Er mag auch meine Hamster-Bäckchen. Er sagt, die werden ihm langsam zu dünn", führte Sarah aus. Sie freue sich jedoch darüber, dass ihr Freund sie auch mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften liebt.

Bereits vor ihrer Teilnahme bei "Dancing on Ice" hatte die Sängerin schon einen Hammer-Body – und für den arbeitet sie hart: Jeden Tag geht Sarah ins Fitness-Studio! "Manchmal ist es echt Überwindung, aber manchmal freue ich mich auch richtig. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag in einem Shuttle gesessen hab und sechs Stunden von Berlin nach Köln gefahren bin, dann freu ich mich danach richtig, mich zu bewegen", erzählte sie kürzlich im Promiflash-Interview.

