Unglaublich, aber wahr: Selbst Beyoncé (37) kauft im Discounter. Ein glücklicher Kunde dürfte seinen Augen kaum getraut haben, als ihm der Popstar am 7. Januar in einem Billig-Supermarkt in Los Angeles entgegen kam. Beyoncé höchstpersönlich auf Schnäppchenjagd? Kein Wunder, dass sich der Vorfall in einer Filiale der Supermarktkette Target wie ein Lauffeuer auf Twitter verbreitete. Aber was genau suchte die Sängerin im Discounter?

Der Fan-Account “Beyoncé Legion” brachte den Stein ins Rollen. Er veröffentlichte den Schnappschuss eines anonymen Fans. Zu sehen ist offenbar Beyoncé in einem orangefarbenen Jumpsuit. Die Sängerin trägt eine Sonnenbrille, im Vordergrund sind Windeln aufgetürmt. Eine naheliegende Erklärung für die ungewöhnliche Shoppingtour: Beyoncé brauchte dringend Utensilien für Blue Ivys (7) Geburtstagsparty. Ihre Tochter wurde nämlich am selben Tag sieben Jahre alt.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass der Star in einem Target gesichtet wurde. Vor fast genau einem Jahr entdeckte eine Kundin die Sängerin samt Mutter Tina Lawson und Töchterchen Blue Ivy. Auch damals hatte sich Beyoncé notdürftig mit einer Sonnenbrille getarnt. Was genau sie dieses Mal einkaufte, bleibt ein Geheimnis. Freundin Chrissy Teigen (33) aber hegte einen Verdacht. “Ich kann dir meine neuen Messer doch einfach schicken”, scherzte die Hobbyköchin auf Twitter. Das Model hatte mit Target ein Messerset herausgebracht.

Instagram / Beyonce Jay-Z, Beyoncé und Tochter Blue Ivy

Robyn Beck/AFP/Getty Images Beyoncé bei den MTV Music Awards 2014

Getty Images Chrissy Teigen in Los Angeles

