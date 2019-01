Die Spannung steigt und steigt! Während die Fans ungeduldig der finalen Staffel von Game of Thrones entgegenfiebern, lässt der Sender nun die Bombe platzen und enthüllt, welche Schauspieler im Prequel der HBO-Erfolgsserie zu sehen sein werden. Und auch, wenn die Fans auf beliebte Serienfiguren wie Jon Schnee und Daenerys Targaryen verzichten müssen – das eine oder andere Gesicht dürfte den Zuschauern bereits bekannt vorkommen.

Wie Variety verkündet, werden Naomi Ackie, Denise Gough, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Jamie Campbell Bower (30) und Toby Regbo feste Rollen in der Vorgeschichte haben, die ebenfalls in Westeros spielt. Vor allem die beiden letzten Namen könnten Fans kennen: Jamie Campbell Bower und Toby Regbo verkörpern in Phantastische Tierwesen 2 die jungen Versionen von Grindelwald und Dumbledore. Naomi Ackie übernimmt einen Part in "Star Wars: Episode IX", Denise Gough ist aktuell neben Keira Knightley (33) in "Colette" im Kino zu sehen. Sheila Atim stand bisher auf der Theaterbühne und startete ihre TV-Karriere 2018 mit "Harlots". Ivanno Jeremiah hat gerade mit den "Game of Thrones"-Stars Lena Headey (45) und Iain Glen "The Flood" abgedreht. Newcomer Alex Sharp ist im Netflix-Drama "To The Bone" neben Lily Collins (29) und Keanu Reeves (54) zu sehen und Georgie Henley spielte die kleine Lucy in den "Chroniken von Narnia"-Filmen.

Das Prequel spielt mehrere tausend Jahre vor "Game of Thrones" und wird den Abstieg des Fantasy-Reichs von seinem Goldenen Zeitalter bis in seine dunkelste Stunde beleuchten. Welche Charaktere die acht Stars übernehmen und welche Story genau erzählt werden soll, hält HBO allerdings streng unter Verschluss.

