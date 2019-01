Schönheit ist alles – zumindest spielt es eine wichtige Rolle bei ihr! Im Leben von Khloe Kardashian und ihren Schwestern spielt das Thema Beauty eine große Rolle. Mit Selfies im Netz zeigen sie ihren Fans immer wieder, wie wichtig ihnen gutes Aussehen ist. Doch ein neues Bild von Khloe sorgt nun für Diskussionen. Der Grund: ihre Acrylnägel. Die sind nämlich so lang, dass sich viele Follower nun fragen, ob die 34-Jährige ihrer Tochter True damit überhaupt die Windeln wechseln kann!

"Mit diesen Fingernägeln kann man keine Windeln wechseln. Ernsthaft, wie kannst du damit leben? Sie sind zwar schön, aber unpraktisch für den Alltag", kommentiert nur einer von vielen Followern das Instagram-Bild. Zahlreiche Fans vermuten, dass Khloe ihre Kleine gar nicht selbst wickelt, sondern diese Aufgabe ihren Angestellten überlässt. Doch einige User verteidigen die Blondine und schreiben, dies sei auch mit langen Nägeln problemlos möglich, es bedarf lediglich etwas Gewöhnung.

Und scheinbar kommt der Keeping up with the Kardashians-Star auch ziemlich gut mit den künstlichen Krallen zurecht. Da die Blondine ihre Nailstyles ohnehin ständig verändert, wäre es auch keine Überraschung, wenn sie ihre Nägel plötzlich kurz tragen würde. Und ein Trend würde dies sicherlich auch werden.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Realitystar

