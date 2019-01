Ein Schnäppchen war das definitiv nicht! An Weihnachten stellte Tom Kaulitz (29) seiner Heidi Klum (45) die Frage aller Fragen. Knapp zwei Wochen nach der Verlobung schwebten das Model und der Sänger total verliebt über den Red Carpet der Golden Globes – und waren das absolute Turtel-Highlight des Abends! Eines stach dabei besonders heraus: Heidis Verlobungsring – für den hat ihr Liebster so richtig tief in die Taschen gegriffen!

Wie Kathryn Money von "Brilliant Earth" dem Magazin Page Six verriet, liegt der Wert des Rings zwischen 20.000 und 30.000 Dollar! Der Drei-Stein-Ring besteht aus einem grünen Edelstein in der Mitte, eingerahmt von zwei Diamanten. Aufgrund des leicht bläulichen Farbtons scheint es sich bei dem Stein um einen grünen Saphir zu handeln und nicht um einen Smaragd, weiß die Schmuck-Expertin. Sie schätzt, dass der Klunker zwischen drei und fünf Karat besitzt. Mit ihrem Verlobungsring ist Heidi übrigens in bester Gesellschaft. Auch Herzogin Meghan (37) und Amal Clooney bekamen von ihren Männern Drei-Stein-Ringe an den Finger gesteckt.

Anfang des Jahres 2018 machten Heidi und Tom ihre Beziehung öffentlich – einige Monate später, nämlich an Heiligabend, verkündeten sie dann ihre Verlobung. Unter ein Couple-Foto, das die 45-Jährige von sich und dem Tokio Hotel-Gitarrist auf Instagram postete, schrieb sie: "Ich habe 'Ja' gesagt!"

