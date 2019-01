Heidi Klum (45) zeigt allen ihr Liebesglück! Die Model-Mama schwebt mit Tom Kaulitz (29) aktuell auf Wolke sieben. Nach nicht mal einem Jahr Beziehung hat der Tokio Hotel-Star seiner Angebeteten auch schon die Frage aller Frage gestellt – und Heidi hat natürlich den Heiratsantrag angenommen! Ihre Glückseligkeit möchte die GNTM-Chefin jetzt auch jedermann präsentieren: Besonders ihren Verlobungsring soll jetzt die ganze Welt im Detail bewundern!

Zusammen mit ihrem Bald-Ehemann Tom besuchte die Beauty am Sonntag die Golden Globes. Kuschelnd und turtelnd zeigten sie sich auf dem roten Teppich. Bei der After-Show-Party der Veranstaltung hüllte sich Heidi in eine fast hochzeitliche Robe aus fließendem, silbernen Stoff – und hielt passend dazu voller Stolz ihren Ring in die Kamera der Fotografen! Nun können ihre Fans endlich die ganze Pracht sehen: Er besteht aus einem großen, funkelnden und türkisfarbenen Diamanten, der in eine mit kleinen, hellen Edelsteinchen besetzte, abgerundete Fassung eingeschlossen ist.

Um den verliebten Auftritt mit Tom noch perfekt zu machen, gab es für die Foto-Reporter auch einige innige Posen der beiden: Zärtlich schauten sich die Laufstegschönheit und der Musiker in die Augen und busselten, was das Zeug hält.

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klums Verlobungsring von Tom Kaulitz

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz

Adriana M. Barraza/WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz

