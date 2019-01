In wenigen Stunden wird es ernst: Am Freitagabend startet die 13. Staffel des Dschungelcamps! Die zwölf Kandidaten mussten sich in den vergangenen Tagen bereits von ihren Liebsten daheim und ihren Begleitpersonen vor Ort verabschieden. Die ersten Bewohner haben schon ihre Pritschen am Lagerfeuer bezogen und beschnuppern sich allmählich. Die wichtigste Frage, die sich TV-Deutschland in den kommenden zwei Wochen stellen wird: Wer mausert sich am Ende zum Fan-Liebling und wird damit auch Dschungelkönig?

Zugegeben: Sandra Kiriasis (44) oder Peter Orloff (74) dürften es bei den Zuschauern schwer haben. Die ehemalige Bobpilotin und der Schlagerstar sind zwei der wohl eher unbekannteren Teilnehmern des Jahres, die in ihren möglichen Rollen als Camp-Mutti oder Streitschlichter für kaum Furore sorgen werden. Das größte Zoff-Potenzial liefern vermutlich der selbsternannte Currywurstmann Chris Töpperwien und Muskel-Protzmillionär Bastian Yotta (42). Vorab gab es schon hitzige Kampfansagen, deren Weiterführung in Australien für viel Entertainment sorgen könnte.

Gute Chancen auf den Sieg hat dank verpeilter Sprüche und Lebensweisheiten auch Bachelor-Blondchen Evelyn Burdecki (30). Das Wiedersehen mit Ex-Lover Domenico De Cicco (35) bietet zusätzlich viel Zünd- und Gesprächsstoff. Gisele Oppermann ist die neunte, ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die den Laufsteg gegen Ekelprüfungen eintauscht. Die einstige Casting-Show-Heulsuse muss im Busch auf ihre Zigaretten verzichten und wird wegen möglichem Nikotin-Entzugs sehr wahrscheinlich ausrasten.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Sandra Kiriasis, Sportlerin

MG RTL D / Arya Shirazi Peter Orloff, IBES-Kandidat 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta und Chris Töpperwien

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann, Model

MG RTL D / Arya Shirazi Sibylle Rauch, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Tommi Piper, Stimme von Alf

MG RTL D / Arya Shirazi Doreen Dietel, TV-Star

MG RTL D / Arya Shirazi Felix van Deventer, Schauspieler

MG RTL D / Arya Shirazi Leila Lowfire, IBES-Kandidatin 2019



