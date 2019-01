Justin Bieber (24) zeigt, was er hat. Über die Jahre hat sich der Sänger eine beachtliche Bauchmuskulatur antrainiert. Irgendwie muss er sich als Künstler ja fit halten, um die Konzerte durchzustehen – und natürlich auch seinen Fans was fürs Auge zu bieten. Hinzu kommen unzählige Tattoos, die sich ebenfalls im Laufe der Jahre auf seinem Körper angesammelt haben. Beides hat er jetzt in Los Angeles auf offener Straße präsentiert: Er spazierte oben ohne durch die City!

Die Fotos dürften bei den Beliebern für Herzrasen sorgen. Justins offensichtliches Motto am vergangen Freitag: Sixpack und Tattoos raus! Nach seiner SoulCycle-Stunde, einem Indoor-Radfahrtraining, schlenderte der "Sorry"-Interpret durch Beverly Hills. Lediglich bekleidet mit schwarzen Shorts, weißen Calvin Klein (76)-Boxershorts, grünen Socken und bunten Sneakern. Danach ging es laut Just Jared zum Lunch, diesmal mit Shirt. Allerdings ohne seine Frau Hailey (22) – Justin soll alleine gegessen haben.

Bei weiteren Paparazzi-Aufnahmen mussten die Fans allerdings auf weitere Mucki-Shows verzichten – dafür bewies der Musiker, dass er in Sachen Styling ein gutes Händchen hat. Er schlüpfte in ein Vintage-Shirt, beigefarbene Shorts, grüne Turnschuhe und trug einen kamelfarbenen Hut.

P&P / MEGA Justin Bieber in L.A.

P&P / MEGA Justin Bieber, Sänger

Rachpoot/MEGA Justin Bieber

