Eine Krimi-Ära geht zu Ende! Seit 2005 flimmert Criminal Minds über die US-amerikanischen Bildschirme. Im Oktober letzten Jahres lief die rekordverdächtige 300. Folge und gerade steckt das Team mitten in der Produktion der 14. Staffel. Weil eine 15. Staffel lange nicht von den CBS-Studios bestätigt wurde, verbreitete sich unter Fans die Angst, die Serie laufe aus. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass noch eine Staffel folgt – aber mit ihr auch das definitive Ende der Kriminalserie.

Für Serienmacherin Erica Messer ist die Entscheidung "bittersüß". Die Show ginge zwar zu Ende, aber sie sei froh, dass die Produktionsfirma das lange im Voraus beschloss. "Eine meiner größten Ängste war immer, 'Oh Mann, was ist, wenn wir keine Ahnung haben und die Show wird einfach abgesägt.' Aber sie respektieren die Serie und den Cast und die Crew und die Fans genug, um das würdig abzuschließen", verriet sie TV Line am Donnerstag.

Zehn Folgen soll die letzte Staffel um die Profiling-Experten haben, die sich in kriminelle Gehirne eindenken, um sie zu schnappen. 2020 ist dann Schluss. Welche neuen Engagements die aktuellen Stars der Serie wie Joe Mantegna (71), Shemar Moore (48), Matthew Gray Gubler oder A.J. Cook dann wohl an Land ziehen?

