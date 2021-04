Seit 2005 freuen sich Krimi-Fans über die spannenden Fälle bei der US-Fernsehserie Criminal Minds. Die packenden Storys rund um das Team von Special Agent Hotchner, gespielt von Thomas Gibson (58), fesseln seither die Zuschauer an die Bildschirme. Doch Anhänger der Serie lieben nicht nur die spannende Täterjagd – auch die vermeintliche Lovestory zwischen Penelope Garcia und Derek Morgan, gespielt von Kirsten Vangsness (48) und Shemar Moore (51), ist immer wieder ein Highlight. Auch privat verstehen sich die beiden blendend: Kirsten gratuliert Shemar megasüß zu seinem 51. Geburtstag!

In der Serie flirten die beiden oft heftig miteinander: Er nennt sie liebevoll "Baby Girl" oder "mein Mädchen", sie grüßt ihn am Telefon mit "Zuckerbär" oder "Süßer" – trotzdem sind die Serienfiguren nur gute Freunde. Genau so wie im echten Leben: "Es ist 'Chocolate Thunders' Geburtstag. Ich feiere ihn dafür, dass er so voller Hoffnung, Charisma und so einzigartig SHEMAR ist", schreibt Kirsten auf ihrem Instagram-Account über ihren langjährigen Freund. Sie bedankt sich für seine Gesellschaft – auf Partys sei er eine tolle Begleitung und sähe auf Postern blendend aus.

Im Januar 2020 endete die Krimi-Serie überraschend nach 15 Staffeln und 324 Episoden. Doch Fans können aufatmen: Wie im Februar dieses Jahres bekannt wurde, wird es noch eine 16. Staffel mit zehn neuen Folgen des Serienerfolgs geben.

Instagram / kirstenvangsness "Criminal Minds"-Stars Shemar Moore und Kirsten Vangsness

Getty Images "Criminal Minds"-Cast

Getty Images Kirsten Vangsness und Joe Mantegna, "Criminal Minds"-Darsteller

