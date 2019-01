Was für ein rührendes Video! Zac Efron hat Fans auf der ganzen Welt, doch sein Opa scheint sein größter zu sein. Ihm widmete der 31-Jährige jetzt auch einen Clip, in dem er dem 91-Jährigen zum Geburtstag gratuliert. Interessant daran sind aber nicht nur die emotionalen Worte des Schauspielers, sondern vielmehr die Poster, vor denen der Oldie sitzt: Zacs Großvater hat Teenie-Poster seines Enkels bei sich zu Hause aufgehängt!

Während Hal Efron in dem Instagram-Video besungen wird und seine Geburtstagskerzen auspustet, sieht man hinter ihm Poster von Zac im Tanktop und oben ohne. Was Teenies in ihrem Jugendzimmer haben, präsentiert der Großvater des High School Musical-Stars ganz stolz mitten in seinem Haus. Nicht weniger stolz scheint sein Enkel selbst zu sein. "Happy Birthday an den Original-Efron zum 91.! Der Mann, der alles möglich gemacht hat! Nach der Armee hat er meine wunderschöne Oma Dotty geheiratet, drei junge Efrons aufgezogen, von denen einer ein echter Kerl ist – mein Vater", zollt Zac ihm in dem Post Tribut.

Dann wird er noch emotionaler. "Und ab dem Tag, an dem ich zur Welt kam, brachte er mir alles bei: wie man Geschichten erzählt, Ski fährt, lacht, liebt, hart arbeitet und die schönen Dinge im Leben wertschätzt", erinnert sich Zac und schreibt schließlich: "Danke, dass du mein Idol, Mentor, bester Freund und der beste Skifahrer der Familie bist. Alles Gute zum 91., Opa! Ich liebe dich. Ich besuche dich und Oma bald!"

Instagram / zacefron Zac Efrons Großvater an dessen 91. Geburtstag

Getty Images Zac Efron bei den Golden Globe Awards 2018

Mark Metcalfe/Getty Images Zac Efron bei der "Mike And Dave Need Wedding Dates"-Premiere in Sydney

