Es war kein leichter Abend für Florian Silbereisen (37)! Ganz Deutschland schaute am Samstag auf den Moderator: In seiner Sendung "Schlagerchampions" traf er zum ersten Mal wieder öffentlich auf Helene Fischer (34), nachdem die beiden Sänger im Dezember ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Das Wiedersehen mit seiner Verflossenen lief emotional und harmonisch ab – dafür musste Flori allerdings einige Spitzen seiner Star-Gäste einstecken!

Seitenhiebe, Witzchen und sogar kleine Flirts waren an der Tagesordnung. So scherzte Inka Bause (50) doch tatsächlich, sie wolle die rote Glücksunterhose sehen, die der Entertainer in jeder Sendung trägt! "So weit kommt's noch", entgegnete der 37-Jährige lachend. Und auch bei Maite Kelly (39) bewies er Coolness. "Wir machen einen Single-Club auf", schlug die geschiedene Sängerin vor und brachte ihn damit ebenfalls zum Schmunzeln. "Ja, das können wir jetzt machen, das stimmt", antwortete Florian.

Andreas Gabalier (34) konnte sich eine Anspielung auf die Ex des Gastgebers ebenfalls nicht verkneifen. Als Florian fragte, was das verrückteste Gerücht sei, das er je über sich lesen musste, antwortete der Österreicher: "Andreas Gabalier und Helene Fischer!" Helene selbst hielt sich hingegen zurück. Sie ging freundschaftlich auf Flori zu und vergoss dabei sogar ein paar Tränen. Wie fandet ihr die Witze seiner Gäste? Stimmt ab!

Starpress/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen in der Livesendung "Schlagerchampions"

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Inka Bause und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

ActionPress / THÜRINGEN PRESS Andreas Gabalier bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

