Mit diesem Ring-Foto sorgt Laura M. für mächtig viel Wirbel! Die 18-Jährige ist seit einiger Zeit dank ihrer Beziehung in den Schlagzeilen: Die Schülerin ist die neue Frau an der Seite von Michael Wendler (46). Der Schlagerstar hatte erst im Oktober 2018 seine Trennung von Noch-Ehefrau Claudia bekanntgegeben, nun turtelt er mit dem Teen-Girl. Haben die beiden nun tatsächlich einen riesigen Schritt gewagt und Heiratspläne ins Auge gefasst? Ein verdächtiges Bild lässt die Gerüchteküche im Netz kochen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die brünette Musikerfreundin einen Schnappschuss vom Strand in Miami Beach in Florida – einer Kulisse, in der sie und der 46-Jährige bereits jede Menge Fotos voneinander knipsten. Den Ring, den Laura dabei in die Kamera hält, trug sie bereits auf einem zuvor veröffentlichten Pic – doch ihr Strahlen und ihre Geste lösten nun einen wahren Spekulations-Hype auf ihrem Account aus. "Verlobt? Er ist noch nicht mal geschieden, Mädel... Das geht gar nicht", kommentierte eine Userin das aktuelle Bild.

Was genau es mit der Aufnahme vom Strand auf sich hat, verriet Laura bislang nicht. Erst vor Kurzem hatte sie in ihrem allerersten Interview noch erklärt, sie wisse selbst nicht, wohin die Liebes-Reise gehe. "Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Ich will nichts sagen, was für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht in den Sternen", sagte sie noch vor wenigen Tagen gegenüber RTL. Ist sie nun doch mit Michael verlobt oder nicht, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler in Miami Beach

Anzeige

Instagram / laauramueller Laura M. in Miami Beach

Anzeige

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de