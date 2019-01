Küssen verboten? Victoria (44) und David Beckham (43) sind seit 1999 verheiratet, haben vier gemeinsame Kinder und bauten sich während ihrer Ehe ein Multimillionen-Imperium auf. Victoria als erfolgreiche Designerin, David als Fußballfunktionär und Werbefigur. Gemeinsam gelten sie als Fashion-Ikonen, die auf kaum einer Modeveranstaltung fehlen. Paparazzi lieben das Glamourpaar, doch einen Kuss zwischen Mann und Frau bekommen sie seit geraumer Zeit nicht vor die Linse – denn die beiden knutschen nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Erst vor Kurzem die Sensation: Vic und David geben sich ein Küsschen – das erste seit 2012, zumindest in der Öffentlichkeit. Allerdings landete der kleine Schmatzer von David nicht auf dem Mund seiner Frau, sondern brav auf ihrer Backe. Körpersprache-Expertin Judi James erklärt gegenüber The Sun: "Ihre Küsse sind jetzt eher seltsam und einstudiert, und Küsse auf den Mund sind scheinbar ganz tabu." Der Kuss vergangene Woche wirke merkwürdig: "Victorias Lippen sind sehr gespitzt, so als möchte sie einen sexieren Kuss auf die Lippen nachahmen."

Früher haben sich die Eheleute mit Lippenbekenntnissen nicht so zurückgehalten. Als sie 2012 bei einem Basketballspiel auf der Kiss Cam erschienen, gab es verspielte, zärtliche Blicke und einen süßen Kuss auf den Mund. "Wie auch immer, seit damals hat sich ihr Verhalten in der Öffentlichkeit stark verändert", kommentiert Judi James die aktuellen Bilder des Paares.

Getty Images David und Victoria Beckham bei der London Fashion Week im Januar 2019

Getty Images David und Victoria Beckham

Splash News Victoria und David Beckham

Ist euch schon aufgefallen, dass sich Vic und David nicht mehr in der Öffentlichkeit küssen? Ja, total seltsam! Nee, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



