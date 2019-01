Ärger beim Ex-Paar! Sie waren frisch verliebt, machten ihr Glück sogar öffentlich, gingen aber schon nach wenigen Wochen wieder getrennte Wege. Die Liebe zwischen dem britischen Model Jodie Marsh (40) und Wayne Lennox hielt nicht lange. Doch ihr Streit wird online wohl noch lange mitzuverfolgen sein: Denn sie hatte erklärt, dass etwas "Unverzeihliches" passiert sei und das Paar sich deshalb getrennt hätte. Nun holt Wayne zum verbalen Gegenschlag aus. In einem aktuellen Netz-Post erhebt er schwere Vorwürfe gegen seine Ex!

Er klagt Jodie an, seine Mutter, Kinder und seinen Familiennamen durch den Dreck zu ziehen. "Es ist eine traurige Ironie, dass das Mädchen, das diese Geschichten erzählt und damit Geld verdient, angeblich ein Anti-Mobbing-Champion ist", schreibt Wayne auf Facebook. Sie sei es, die ihn und seine Familie tyrannisiere. Grund für die Trennung war laut Jodie vor allem die Entdeckung, dass Wayne drei statt zwei Kinder hat. Und genau die zieht der Filmemacher seiner Ex vor. Sie hätte von Anfang an ein Problem mit ihnen gehabt, wirft er ihr weiter vor.

Er wolle sich nicht auf ihr Niveau herablassen und im Netz über sie herziehen. "Ich fühle Mitleid mit ihr, sie braucht Hilfe", meint er. Auch Jodies Fans spricht Wayne in seinem Statement an. Sie sollten ihr nicht alles glauben und auch die andere Seite der Geschichte kennen. Wie mit ihm wäre sie bereits mit all ihren anderen Ex-Freunden umgegangen. Am Ende warnt er sie davor, ihn und sein Umfeld weiter zu schikanieren, ansonsten würde er Details auspacken.

Getty Images Jodie Marsh beim Collars and Coats Ball 2017 in London

Instagram / jodiemarshtv Jodie Marsh und Wayne Lennox

Instagram / jodiemarshtv Jodie Marsh

