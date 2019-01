Kein Ende des Ärgers in Sicht! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) drehen sich Unmengen von Geschichten um Herzogin Meghan (37): Sie soll von Palastmitarbeitern "Herzogin Hochkompliziert" oder Diva genannt werden und einen Streit mit Schwägerin Kate (37) haben. Außerdem habe sie dazu beigetragen, dass ihr Ehemann und dessen Bruder Prinz William (36) nun beruflich getrennte Wege gehen. All diese Anschuldigungen soll Harry ziemlich ernst und persönlich nehmen. Wird sich der Prinz bald an die Öffentlichkeit wenden?

"Er wollte bereits mehrfach ein offizielles Statement abgeben, um Meghan zu verteidigen und die falschen Gerüchte anzusprechen", erklärt eine Quelle gegenüber Us Weekly. Doch Harry soll geraten worden sein, genau das nicht zu tun. Allerdings fühle er sich verantwortlich für seine Ehefrau. "Meghan brachte ein riesiges Opfer, indem sie über den Teich zog, weg von ihrer Mutter und ihren Freunden", wird der Insider weiter zitiert.

"In die königliche Familie einzuheiraten, ist nicht annähernd so glamourös, wie es scheint, also fühlt sich Harry in vielerlei Hinsicht verantwortlich für Meghan, der es so elend geht", verrät der Insider weiter. Doch zumindest Mama Doria Ragland könnte ihrer Tochter in deren neue Heimat folgen. Sie soll auch mit ins neue Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor ziehen.

