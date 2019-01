Wird es zwischen Michael Wendler (46) und seiner Freundin jetzt ernst? Vor ein paar Wochen sorgte der Sänger für Mega-Schlagzeilen: Nur wenige Monate nach der Trennung von seiner Gattin Claudia Wendler hat der "Sie liebt den DJ"-Interpret bereits eine neue Frau an seiner Seite! In der Schülerin Laura M. hat er seine neue Liebe gefunden. Mit einem verdächtigen Schnappschuss ließ das Teen-Girl nun die Gerüchteküche brodeln – sind die Turteltauben etwa verlobt? Jetzt bezog "Der Wendler" Stellung!

Via Instagram teilte die Freundin des Musikers einen hübschen Schnappschuss, auf dem sie ein strahlendes Lächeln aufgelegt hat – und ein pikantes Detail sorgte jetzt für einen regelrechten Spekulations-Hype: Laura hält einen funkelnden Ring in die Kamera! Haben der Sänger und seine neue Liebe etwa einen großen Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft gewagt? Dem TV-Sender RTL liegt nun ein aktuelles Statement von Michael vor, in dem er sich zu den Verlobungsgerüchten äußert: Der 46-Jährige offenbart darin, nicht um die Lauras Hand angehalten zu haben!

Vor ein paar Tagen gab die Schülerin erstmals nach Bekanntwerden ihrer Beziehung ein Interview . Auch die Aussage der 18-Jährigen klang nicht gerade nach einer möglichen Hochzeitsplanung: "Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Ich will nichts sagen, was für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, das weiß keiner. Das steht in den Sternen", verriet Laura.

