So bunt haben wir Herzogin Meghan (37) schon lange nicht mehr gesehen! Seit Beginn der Schwangerschaft setzt die werdende Mama ihren immer größer werdenden Babybauch in hautengen Kleidern gekonnt in Szene. Die Farbpalette – Schwarz und Dunkelrot – war zuletzt allerdings recht eintönig. Jetzt begeistert die Herzogin ihre Fans endlich wieder mit einem kunterbunten Outfit – und präsentiert dabei einmal mehr, wie rund sie schon geworden ist!

Bei einem Besuch im englischen Birkenhead strahlt Meghan an der Seite ihres Mannes Prinz Harry (34) in einem stylishen, violetten Sommerkleid. Dazu kombiniert sie einen knallroten Mantel und passende Pumps. Ihr farbenfroher Look hat aber auch einen stolzen Preis: Für das gesamte Outfit musste die ehemalige Schauspielerin über 3.600 Euro hinblättern.

Meghan zog übrigens nicht nur mit ihrem auffälligen Style alle Blicke auf sich: Die Fans des britischen Königshauses zeigten sich vor allem von der royalen Babykugel begeistert. Meghans Bauch, der seit ihrem letzten öffentlichen Auftritt deutlich gewachsen ist, kommt in ihrem roten Kleid aber auch wirklich hervorragend zur Geltung!

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Birkenhead

Getty Images Herzogin Meghan in einem Supermarkt in Birkenhead

Getty Images Herzogin Meghan in Birkenhead

