Ob Paul Janke (37) bei diesem Bizeps nicht bald der Hemdsärmel platzt? Der smarte TV-Beau ist ganz offensichtlich in der Form seines Lebens. Auch im neuen Jahr schwänzt der ehemalige Bachelor wohl keinen Termin im Fitnessstudio, wie zahlreiche Social Media-Beiträge beweisen. Doch übertreibt es Paul nicht langsam ein bisschen? Ein aktuelles Foto zeigt den blonden Womanizer nun mit einem XXL-Muskelarm!

Auf diesen Bizeps wäre selbst der Boss-Transformation-Erfinder Kollegah (34) ganz neidisch. Paul teilte einen Schnappschuss auf Instagram direkt aus dem Gym, auf dem er lächelnd scheinbar mühelos eine Kettlebell stemmt. Doch nicht etwa das Gewicht fiel den Fans ins Auge – stattdessen wurde Pauls massiv gestählter Oberarm zum Topthema in den Kommentaren. Die Follower des 37-Jährigen spaltete der Umfang nämlich ganz schön. "Wow Paul, die Muskelmasse steht dir", schwärmte einer. Ein anderer verglich den gelockten Charmebolzen aber mit einer Comicfigur: "Da kann man ja schon Popeye zu dir sagen."

Was Paul wohl zu diesem sichtlichen Muskelaufbau motiviert hat? Im letzten Jahr war das TV-Gesicht noch als Moderator mit der Strippertruppe Chippendales quer durch Deutschland gefahren. Ob die knackigen Stripperboys den eigentlich schon gut trainierten Paul vielleicht zum Noch-mehr-Pumpen angestachelt haben? Er selbst ist mit seiner Transformation zumindest mehr als zufrieden. Das Pic kommentierte der Hottie mit den Worten: "Verliebe dich darin, dich um deinen Körper zu kümmern!"

Was sagt ihr zu Pauls Muskelbergen – too much oder richtig hot?