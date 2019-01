Laura M. macht derzeit ganz schön von sich reden! Vor wenigen Wochen zogen zum ersten Mal Bilder durch die Medienlandschaft, die die 18-jährige Schülerin sehr vertraut mit Michael Wendler (46) zeigten. Seitdem besteht kein Zweifel mehr: Sie ist die Neue an der Seite des selbst ernannten Königs des Pop-Schlagers. Doch möglicherweise ist der Teenagerin nicht nur am Wendler persönlich gelegen: Aufgetauchte Schlageraufnahmen werfen jetzt die Frage auf. Ist Laura etwa insgeheim an einer Gesangskarriere interessiert?

Bereits Anfang Juli habe sie in Berlin drei Songs aufgenommen, die Bild vorliegen. Eindeutig zu hören: Das zarte Stimmchen von Laura, die sich an Cover-Versionen von Tracks von Annemarie Eilfeld (28), Maria Voskania (31) und Vanessa Mai (26) versucht. Antje Klann wundert das nicht – die TV- und "SchlagerOlymp"-Moderatorin glaubt Lauras Absichten zu kennen. "Mir erzählte Laura bereits im Juli vergangenen Jahres: 'Ich möchte berühmt werden'. Dafür sammelte sie im VIP-Bereich von verschiedenen Schlager-Veranstaltungen die Telefonnummern von vorzugsweise männlichen Gästen ein", enthüllte sie.

Michael scheint also nicht der einzige Mann gewesen zu sein, dem die Brünette schöne Augen gemacht habe. Frank Zander, dem Sänger und Plattenfirmenboss soll sie laut Antje sogar in aller Öffentlichkeit zärtlich das Ohr gekrault haben. Angebissen habe der jedoch nicht: "Er blieb cool, gab sich amüsiert", verriet die Blondine weiter.

Nicole Kubelka / Future Image Antje Klann bei der Pressekonferenz zum "SchlagerOlymp" 2018

Rheinpress/ActionPress Michael Wendler bei der Sixx Paxx Roxx-Tour im Oktober 2018

P.Hoffmann/WENN.com Antje Klann beim smago! Award 2019

