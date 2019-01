Tanzt sich Sarah Lombardi (26) bei Dancing on Ice zum Sieg? Seit ihrer grandiosen Kür in der ersten Show gilt die Sängerin für viele bereits jetzt als Favoritin. Mit ihrem Tanzpartner Joti Polizoakis (23) legte sie eine spektakuläre Performance zu Ariana Grandes (25) Hit "Break Free" hin, die von der Jury mit 33 Punkten belohnt wurde. Obwohl die Juroren von dem Eistanz ziemlich begeistert waren, übten sie auch Kritik. Wie Sarah Lombardi damit umgeht, hat sie nun verraten.

Trotz eines tollen Auftritts auf dem Eis gab es für die 26-Jährige dieses Mal ein bisschen mehr Kritik als in der ersten Show. "Das war eher ein Hebungslauf als ein Eistanz", sagte beispielsweise Juror Daniel Weiss (50) – er hatte sich Sarah Lombardi lieber mehr auf dem Eis statt in der Luft gewünscht. Doch diese Worte sei für sie überhaupt kein Problem, wie sie im Gespräch mit Promiflash erklärte. "Ich finde es wichtig, auch Kritik zu bekommen, damit man sich entwickeln kann. Dafür sind wir ja auch alle dabei. Ich nehme also die Kritik auf jeden Fall an und werde an mir arbeiten, damit wir besser werden und uns steigern."

Auch wenn die Juroren hier und da Kleinigkeiten zu bemängeln hatten, habe sie den Auftritt sehr genossen. "Wir haben die Woche sehr hart gearbeitet und hatten trotzdem sehr viel Spaß beim Training. Die Choreo hat super viel Spaß gemacht und auch das Publikum war richtig gut drauf", so die Musikerin.

ActionPress Sarah Lombardi mit ihrem "Dancing on Ice"-Tanzpartner Joti Polizoakis in der zweiten Show 2019

Anzeige

Getty Images Daniel Weiss, Katarina Witt, Judith Williams und Cale Kalay in der ersten "Dancing on Ice"-Folge

Anzeige

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Joti Polizoakis und Sarah Lombardi in der zweiten "Dancing on Ice"-Show 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de