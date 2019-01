Jetzt spricht Kim Kardashian (38) endlich Klartext! Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, der Keeping up with the Kardashians-Star und Ehemann Kanye West (41) erwarten Baby Nummer vier. Offiziell bestätigt wurden die Nachwuchs-News bislang jedoch nicht. Nach Nesthäkchen Chicago West (1), das vor ziemlich genau vor einem Jahr zum Kardashian-Klan hinzustieß, wäre es das zweite Kind, das die Reaility-Beauty und der Musiker von einer Leihmutter austragen würden. Jetzt bereitet Kim höchstpersönlich den Spekulationen ein Ende: Sie wird tatsächlich wieder Mama!

Die süße Verkündung erfolgte am Montagabend, als die 38-Jährige gemeinsam mit ihren berühmten Schwestern Kourtney (39) und Khloe (34) zu Gast bei Andy Cohen (50) in der TV-Show Watch What Happens Live war. Als der Talkmaster sie fragte, ob sie denn aktuell an einem vierten Kind arbeiteten, ließ sie die Bombe platzen: "Das tun wir in der Tat". Des Weiteren plauderte sie aus: Ihr kleiner Junge soll schon sehr bald das Licht der Welt erblicken!

Ihre Geschwister waren sichtlich geschockt darüber, dass Kim so mir nichts dir nichts die Baby-Neuigkeit ausplapperte. Zu ihrer Verteidigung meinte Kim aber: "Nun ja, jetzt ist es raus! Ich war an Weihnachten so betrunken, dass ich es einigen Leuten erzählt hatte. Und ich kann mich nicht einmal erinnern, wem genau, denn ich bin ja eigentlich nie betrunken."

Getty Images Kim Kardashian bei "The Cher Show" in New York

Lia Toby/WENN.com Moderator Andy Cohen bei den Attitude Awards 2018

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

