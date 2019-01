Geldsegen dank Ekel-Prüfungen! Seit vergangenem Freitag läuft die 13. Staffel des Dschungelcamps. Die zwölf Promis rund um GZSZ-Darsteller Felix van Deventer (22) und Bachelor-Babe Evelyn Burdecki (30) stellen sich dem Abenteuer in Australien aus unterschiedlichsten Gründen, einer davon dürfte sicherlich der finanzielle Anreiz sein. Denn für die zwei Wochen in Down Under sacken die Buschbewohner ein stolzes Sümmchen ein, doch wie viele Moneten sind es wirklich? Die Gagen von fünf Kandidaten sollen jetzt gelüftet worden sein!

Laut Informationen von Bild ist Protzmillionär und Motivations-Coach Bastian Yotta (42) der diesjährige Spitzenverdiener. 140.000 Euro soll der "Miracle Morning"-Guru für seine Zeit am Lagerfeuer einstreichen. Deutlich dahinter liegen Alf-Synchronsprecher Tommi Piper (77), Ex-Germany's next Topmodel-Girl Gisele Oppermann und TV-Gesicht Evelyn. Das Trio bekommt angeblich insgesamt jeweils 80.000 Euro überwiesen. Show-Küken Felix ist mit einem mutmaßlichen Gehalt in Höhe von 60.000 Euro das Schlusslicht. In diesem Jahr winkt dem Sieger zusätzlich zu diesen Summen noch eine Prämie von 100.000 Euro.

An Dschungelkönigin Brigitte Nielsen (55) kommt aber auch Yotta nicht heran. Das dänische Model ist und bleibt Rekordhalterin. Für ihre erste Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" soll Brigitte 2012 ebenfalls 150.000 Euro erhalten haben. Vier Jahre später kehrte sie in der zehnten Staffel zurück auf ihre Pritsche und soll dafür mächtig entlohnt worden sein: mit 200.000 Euro!

Collage: MG RTL D / Arya Shirazi, MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Teilnehmer 2019

MG RTL D / Stefan Menne Bastian Yotta, Tommy Piper, Peter Orloff und Felix van Deventer mit einem Ranger

action press/ S. Gregorowius/ RTL Brigitte Nielsen, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2016

