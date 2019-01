Mit einem Schwiegermonster hat Hailey Bieber (22) nicht zu kämpfen! Bei Justin Bieber (24) und dem Model scheint einfach alles zu passen: Nach wenigen Wochen Dating verlobte sich das Paar, mittlerweile läuteten auch schon längst die Hochzeitsglocken für die beiden. Aktuell sind sie nun noch auf der Suche nach einem größeren Haus – denn auch die Nachwuchsfrage soll im Raum stehen. Dieses Liebes-Tempo wird von einigen Fans zwar verurteilt – eine, die da aber wohl nichts gegen einzuwenden hat, ist Justins Mutter: Pattie Mallette (43) beweist jetzt mit einem Social-Media-Posting: Sie ist von der Damenwahl ihres Sohnes mehr als angetan.

Na, wenn das mal nicht der Traum einer Schwieger-Mutter-Tochter-Beziehung ist! Auf Instagram teilte Pattie nun ein richtiges Knuddel-Foto von sich und Hailey. Während Justins Mama in die Kamera strahlt, bekommt sie von der 22-Jährigen einen Kuss auf die Wange gedrückt. Dazu schrieb die 43-Jährige in Kombination mit einem Herzaugen-Smiley: "Was für ein Geschenk!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Pattie öffentlich von der Laufsteg-Schönheit schwärmt. Schon zu Haileys Geburtstag im November gratulierte sie ihr besonders herzlich auf Twitter mit den Worten: "Ich liebe dich! Ich bin SO dankbar, eine Tochter wie dich zu haben!"

GIOVANNI/MEGA Justin und Hailey Bieber in Beverly Hills

Instagram / pattiemallette Pattie Mallette

Getty Images Hailey Baldwin in West Hollywood

