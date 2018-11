Hailey Bieber (22) ist schon voll und ganz in die Familie ihres Schatzes aufgenommen! Bei dem Model und ihrem Liebsten Justin Bieber (24) ging alles ganz schnell: Nach wenigen Wochen Dating verlobten sich die beiden, mittlerweile sind sie sogar verheiratet. Auch die Nachwuchsfrage soll bereits im Raum stehen. Zwar sorgte diese Blitzbeziehung für reichlich Diskussionsstoff in der Presse – in Familienkreisen steht der Liebe allerdings nichts im Wege: Justins Mutter, Pattie Mallette (43), ließ jetzt durchsickern, dass sie ihre Schwiegertochter bereits voll und ganz in ihr Herz geschlossen hat!

Zu Haileys 22. Geburtstag am Donnerstag gratulierte Pattie besonders herzlich auf Twitter – und ließ damit keinen Zweifel daran, dass der Fang ihres Sohnes auch ihr besonders gut gefällt und dieser bereits absolut in die Bieber-Familie aufgenommen wurde: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Hailey Baldwin! Ich liebe dich! Ich bin SO dankbar, eine Tochter wie dich zu haben!!" Dazu gab es direkt eine ganze Reihe voller freudiger Emojis wie Herzen, Geburtstagsballons, Kuss-Smileys und applaudierende Hände.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Justins Mom ihre Hailey-Begeisterung öffentlich macht. Erst Ende Oktober kommentierte die 43-Jährige einen fröhlichen Instagram-Post von der Blondine mit den Worten "atemberaubend".

WeirPhotos / SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin in London

Splash News Pattie Mallette

Splash News Hailey Baldwin in New York

