Das Alter seiner Partnerin war noch nie von Bedeutung für Tom Kaulitz (29)! Es war wohl die Überraschung im vergangenen Jahr: Heidi Klum (45) gab bekannt, dass sie neu verliebt ist – und das in niemand Geringeren als den Tokio Hotel-Gitarristen und ehemaligen Teenieschwarm Tom. Seitdem die Bombe geplatzt ist, zeigen sich die beiden immer wieder schwer verliebt turtelnd und dürften mittlerweile auch den letzten Skeptiker überzeugt haben: Diese Liebe ist trotz 16 Jahre Altersunterschied echt! Dass das Geburtsjahr in Herzensdingen so gar keine Rolle spielt, wusste der Musiker selbst offenbar schon früh, wie nun ein Interview aus alten Tagen beweist!

Gerade mal 17 Jahre jung war Tom, als er im Jahr 2005 seine Traumfrau im Gespräch mit RTL beschreiben sollte. Genaue Vorstellungen hatte der Rocker damals nicht direkt – die Hauptsache war für Tom eher, dass die Funken ordentlich sprühen: "Wenn man sich verliebt und die Chemie stimmt, dann ist das egal. Dann kann sie auch 60 Jahre alt sein!", verriet er.

Und weiter berichtete der damalige Teenie-Star: Wenn es menschlich eben einfach passe, dann sei ihm auch egal, ob die Herzdame etwas mit seiner Musik anfangen kann oder nicht: "Ob sie unsere Musik gut findet, ist in dem Zusammenhang ziemlich Ritze." Na, auch wenn dieses Kriterium für Tom noch nie entscheidend war: Heidi scheint dennoch voll auf die Musik von ihrem Verlobten, dessen Bruder Bill Kaulitz (29) und Co. abzufahren. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich immer mal wieder auf den Konzerten der vierköpfigen Gruppe.

