Sie ist also doch keine Jasagerin: Ohne ihre Töchter Matilda und Anabell kann sich Model Sara Kulka (28) ihren Alltag gar nicht mehr vorstellen. Wie die Germany's next Topmodel-Teilnehmerin immer wieder bekennt, sind sie die wichtigsten Personen in ihrem Leben. Nun verrät sie auch, wie es zwischen Mutter und Töchtern zugeht, gerade wenn es um das Abstecken der eigenen Grenzen geht.

"Sagst du auch mal Nein zu deinen Kindern?", fragt Sara zur Eröffnung ihres Instagram-Posts und rekelt sich auf dem zugehörigen Foto genüsslich in der Hängematte. Ihre Antwort: "Soll ich ehrlich sein... Erst durch meine Kinder habe ich gelernt, meine Grenzen wahrzunehmen und auch Nein zu sagen, vor allem ein ehrliches Nein." Und Sara erklärt weiter, dass es ihr sehr wichtig sei, ihren Kindern "zu zeigen, dass jeder Mensch andere Grenzen hat und diese auch akzeptiert werden müssen".

Sara betont in ihrem Post, dass es ihr wichtig sei, die Grenzen der eigenen Kinder richtig wahrzunehmen. "Und ein klares Nein bedeutet Nein, aber bei mir gibt es immer eine Begründung dazu." Saras Follower belohnen dieses Statement mit viel positivem Feedback. "So schön geschrieben und so wahr", freut sich einer und ein anderer bemerkt: "Du sprichst mir aus der Seele."

Instagram / sarakulka_ Sarah Kulka und ihre Tochter in Thailand

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern Matilda und Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre Kids

