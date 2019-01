Liebe kann so schön sein! Erst vor wenigen Tagen feierte Liam Hemsworth seinen 29. Geburtstag. Dieser dürfte für den Schauspieler ein Besonderer gewesen sein, denn zum ersten Mal verbrachte er ihn als verheirateter Mann! Und zu diesem Anlass überraschte seine Frau Miley Cyrus (26) ihn nun mit einem zuckersüßen Posting. In diesem listete sie alle Gründe auf, für die sie ihren Ehemann liebt!

Auf Twitter teilte die 26-Jährige eine megalange Liste, in der sie die Punkte aufzählte, die ihren Gatten zum perfekten Mann für sie machen. "In unserer gemeinsamen Zeit hast du gezeigt, was es bedeutet, zu lieben. Ich respektiere dich und du respektierst mich. Ich bin stolz, dass du zu dieser Person geworden bist und ich freue mich auf all das, was wir in Zukunft gemeinsam bewegen werden", schrieb sie unter anderem in den rührenden Zeilen und fügte hinzu: "Ich liebe dich bedingungslos."

Liam und Miley hatten sich laut HollywoodLife vor zehn Jahren während der Dreharbeiten zum Film "The Last Song" kennen und lieben gelernt. 2012 verlobten sich die beiden zum ersten Mal, doch kurz danach trennten sie sich. Dann kam 2016 das Happy End: Liam (29) und Miley fanden wieder zusammen. Und dieses Mal soll ihre Liebe für immer halten.

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Miley Cyrus, Schauspielerin

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus 2012

