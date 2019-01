Jennifer Lange fährt für Bachelor Andrej Mangold (32) die Krallen aus! In der zweiten Folge der Kuppelshow bekam die Sporttrainerin das allererste Einzeldate – während eines Helikopterflugs kamen sich die beiden näher. Der Tag in Zweisamkeit schien Jenni geprägt zu haben: Sie legte gegenüber Andrej plötzlich ein ganz anderes Verhalten an den Tag. Ihr Angriffs-Modus fiel auch den anderen Mädels negativ auf.

Schon bevor sich einige Ladys mit Andrej zu einem spontanen Segel-Date aufmachten, wollte Jenni bei ihm offenbar Eindruck schinden: Sie ließ sich von ihm ihr Bikini-Oberteil zumachen. Auf dem Boot ergriff die 25-Jährige dann die Gelegenheit, mit dem Basketballer über ihre aktuelle Gefühlslage zu sprechen. "Es ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich bin auch lieber mit dir wirklich einfach mal alleine", gab sie ihm zu verstehen. Auch beim Tauchgang mit den anderen suchte Jenni die Nähe zu dem 32-Jährigen und versuchte ihn ständig zu berühren.

Jennifers auffälliges Benehmen hatte auch ein Nachspiel bei den anderen Girls in der Villa. Dort regte sich vor allem Jade über das anhängliche Verhalten ihrer Mitstreiterin auf: "Egal, mit wem er geredet hat – die hat halt irgendwie 'ne Fresse gezogen. Da denke ich manchmal so: Soll ich dir jetzt ins Gesicht kotzen oder soll ich's einfach lassen?" Für Jade war klar: Jenni müsse langsam echt aufpassen, weil sie sonst irgendwann durchdrehe.

MG RTL D Jennifer Lange und Evanthia Benetatou im Gespräch

MG RTL D Jennifer Lange, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jade Übach, Bachelor-Kandidatin

