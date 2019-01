Zu voreilig gehandelt? Jessica Paszka (28) hat nie ein Geheimnis aus ihren Schönheits-OPs gemacht und stand immer offen dazu, dass sie ihren knackigen Körper nicht nur ihrem Fleiß im Fitnessstudio zu verdanken hat. Neben einem Po-Lifting hat sich die Ex-Bachelorette in der Vergangenheit auch einer Brustvergrößerung unterzogen. Mittlerweile bereut sie diese Entscheidung allerdings: Jessi würde ihre operativen Eingriffe am liebsten rückgängig machen!

Das gestand die Brünette jetzt im Interview mit Stylebook. "Heute bereue ich meine Schönheits-Ops und würde jedem abraten, sich leichtfertig unters Messer zu legen", offenbarte die 28-Jährige im Gespräch mit dem Magazin. Mit 19 Jahren hätte sie hingegen noch einiges in Kauf genommen für ihr gutes Aussehen. Selbst Komplikationen infolge der Eingriffe konnten die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin nicht abschrecken. Inzwischen habe sich ihr Blick auf ihren Körper jedoch verändert – auch weil sie erwachsener und reifer geworden sei! Um wieder zu sich selbst zu finden, überlege Jessi nun sogar, sich ihre Brust-Implantate entfernen zu lassen.

So selbstbewusst wie heute war die Fashionista allerdings nicht immer. Im Gegenteil: Früher hatte das ehemalige Bachelor-Babe mit schlimmen Selbstzweifeln zu kämpfen. "Ich war eine Außenseiterin in der Schule und sehr unsicher in meinem Körper", so Jessica weiter. Die operativen Eingriffe sollten ihr das Gefühl geben, dazuzugehören – schöner habe sie sich dadurch aber nie gefühlt.

Hellen Pass Jessica Paszka, "Der Bachelor"-Kandidatin 2014

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Star

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Sport-Outfit auf Instagram

