Auf ihren trainierten Mega-Body ist die 27-Jährige total stolz – fast täglich präsentiert sie ihre traumhaften Kurven auf Social Media. Vielleicht will sie gerade damit ihren damaligen Mobbern zeigen, was für eine wunderschöne Frau sie ist! In der Schulzeit hatte sie nämlich nicht viel zu lachen. "Ich war ein normales Mädchen, das extremes Hüftgold hatte. Deswegen habe ich viele Sprüche gedrückt bekommen", spricht die Kölnerin jetzt ganz offen im Vox-Interview. Von ihrem Figurenfrust habe sie dennoch niemandem erzählt. "Das war schon schlimm, jeden Tag mit Bauchschmerzen in den Klassenraum zu gehen", verrät die Kölnerin zuvor bei Promi Shopping Queen.