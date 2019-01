Hat Bastian Yotta (42) wirklich drei Abschlüsse an einer Universität gemacht? Seit dem 11. Januar muss sich der Protz-Millionär der Ausnahmesituation Dschungelcamp stellen. Doch nicht an jedem Tag Down Under wartet Action auf die Freiluft-WG, manchmal wird es auch echt langweilig und die Stars vertreiben sich die Zeit mit einem Pläuschchen. Mit GZSZ-Star Felix van Deventer (22) plauderte der Muskelberg über seinen Bildungsweg. Und dieser scheint nicht besonders mühsam gewesen zu sein, denn Basti behauptet, Abschlüsse in Jura, Sport und BWL zu haben! Aber sagt er wirklich die Wahrheit?

Hat Mr. Yotta es wirklich geschafft, gleich drei anspruchsvolle Studiengängen erfolgreich abzuschließen? Bild liegt die geschäftliche Email-Signatur des Unternehmers vor – und in der steht doch tatsächlich: Basti ist Diplom-Betriebswirt und Sportwissenschaftler. Allerdings handele es sich dabei um keine regulären Universitätsabschlüsse, wie die Zeitung aufdeckte. So soll der 42-Jährige sein BWL-Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie absolviert haben. Da es sich dabei aber um keine Hochschule handele, dürfe diese Einrichtung gemäß §18 des deutschen Hochschulrahmengesetzes ihm keinen akademischen Titel verleihen.

Seine Studienzeit als Sportwissenschaftler soll Basti laut Signatur an der "Bildung schafft Aufstieg"-Akademie verbracht haben. Auch hier erhalte man am Ende aber nur ein Zeugnis und könne keinen akademischen Abschluss erreichen. An besagter Hochschule soll aber nicht mal das Fach Sportwissenschaften angeboten werden! Das bestätigte ein Sprecher der Einrichtung auf Bild-Anfrage: "Einen Abschluss in Sportwissenschaften kann Herr Yotta bei uns nicht gemacht haben, den bieten wir gar nicht an. Bei uns werden Weiterbildungen angeboten. Das war kein Studium und schon gar kein wissenschaftliches!"

Eine juristische Ausbildung wird in Yottas Geschäfts-Signatur gar nicht erwähnt. Ob Bastian also wirklich einmal Rechtswissenschaften studiert hat, kann also erst mal nicht bestätigt werden. Überraschen euch diese Enthüllungen? Stimmt ab!

MG RTL D Felix van Deventer und Bastian Yotta am Lagerfeuer

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Reality-Star

Instagram / yotta_life Bastian Yotta im Dezember 2018

WENN Bastian Yotta, Reality-TV-Star



