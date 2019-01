Gerade als man dachte, dass der Rosenkrieg zwischen Natascha Ochsenknecht (54) und ihrem Verflossenen Umut Kekilli (34) endlich vorbei sei, kommen die beiden rund ein Jahr nach ihrer endgültigen Trennung noch immer nicht auf einen Nenner. Der Grund für ihre jüngste Meinungsverschiedenheit ist Dschungelcamp-Blondine Evelyn Burdecki (30). Ihrem Ex und Mitcamper Domenico De Cicco (35) zufolge sollen sie und Umut eine Affäre gehabt und Natascha damit zur Weißglut getrieben haben. Während Natascha diese Behauptung abstritt und sich als regelrechter Evelyn-Fan outete, hat der Ex-Fußballer die Vergangenheit weitaus dramatischer in Erinnerung!

Im Interview mit Promiflash erzählt Umut nun seine Seite der Geschichte, die schon eine Weile zurückliegt: "Am Anfang war Natascha richtig abgefuckt auf die Evelyn. Die meinte ‘Boah, dieses blonde Flittchen’ und so weiter. Sie war ja nur beim Bachelor damals und sozusagen noch ein No Name und hat versucht, dann durch mich irgendwie ein bisschen Presse zu machen", erinnert sich der 34-Jährige. Nach dieser Aktion sei Natascha auf Evelyn nicht gut zu sprechen gewesen.

Genau aus diesem Grund sei er von Nataschas plötzlicher Fan-Offenbarung völlig verwirrt: "Finde ich komisch. Sie stellt sich jetzt da, als ob sie ihr Fan ist, kann ja sein. Aber vor zwei oder drei Jahren war das auf jeden Fall noch anders", meint Umut. Über eine Aussprache zwischen den Damen wisse er jedenfalls nichts.

MG RTL D Evelyn und Domenico während der Schatzsuche, Dschungelcamp-Tag 5

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Schauspielerin

Promiflash Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli

