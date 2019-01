Michelle (55) und Barack Obama (57) gelten schon seit Jahren als DAS Power-Paar in der internationalen Politik. Selbst der Auszug aus dem Weißen Haus im Jahr 2017 tat dem Status der beiden keinen Abbruch. Am heutigen Tag feiert die ehemalige First Lady ihren 55. Geburtstag. Zu diesem Anlass bekräftigt Barack einmal mehr, wie sehr er seine Frau schätzt und über alles liebt!

Via Instagram teilte der 57-Jährige einen niedlichen Schnappschuss aus alten Zeiten des Paares. Auf dem Bild posiert ein ziemlich junger Barack lässig mit seiner heutigen Ehefrau. "Ich wusste es schon damals und ich bin heute absolut davon überzeugt – du bist einfach einzigartig. Alles Gute zum Geburtstag", betitelte der ehemalige Präsident der USA sein Foto von sich und seiner Liebsten. Auch die Fans des Paares waren bei diesem Throwback-Pic total aus dem Häuschen und drückten innerhalb weniger Stunden über drei Millionen Mal auf das Herz-Symbol der Fotoplattform.

Erst vor wenigen Monaten gestand Michelle gegenüber Oprah Winfrey (64), dass der gebürtige Hawaiianer und sie zur Eheberatung gehen. "Es ging darum, das eigene Glücksgefühl neu zu entdecken", erklärte die 55-Jährige damals der Talkmasterin.

Mark Wilson / Getty Images Michelle und Barack Obama

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama

Anzeige

Nichalolas Kamm/AFP/Getty Images Barack und Michelle Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de