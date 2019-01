Das Affären-Wirrwarr im Busch geht in die nächste Runde! Die Mittwochsfolge des Dschungelcamps sorgte wirklich für eine Menge Furore: Am Lagerfeuer plauderte Domenico De Cicco (35) einige Storys über seine Ex und Urwald-Mitbewohnerin Evelyn Burdecki (30) aus. Unter anderem soll sie vor einigen Jahren eine Affäre mit Umut Kekilli (34) gehabt haben. Dieses Geflüster hat den Ex-Fußballer selbst völlig überrumpelt!

Im Promiflash-Interview erklärt der Promi Big Brother-Teilnehmer von 2018: "Ich habe null damit gerechnet. Ich kenne den Typen gar nicht. Dass das gerade von dem kommt. Woher weiß der das?", fragt er sich. Zwar sei die Geschichte damals kurz in der Presse gewesen. Dass sie nun aber schon wieder und dann auch noch von dem ihm fremden Domenico thematisiert wurde, habe ihn total überrascht. Nicht nur das Verhalten der männlichen Regenwald-Tratschtante traf bei Umut auf Unverständnis – auch Natascha Ochsenknechts (54) Reaktion ärgert ihn.

"Ich meine, das ist eigentlich schon abgehakt. Dass jetzt auch wieder Natascha bei RTL Fotos auf ihrem Handy zeigt, die sie damals von dem Treffen bekommen hat. Ich wünsche ihr alles Gute mit ihrem neuen Freund und sie versucht, mich immer noch da so bloßzustellen", nimmt Umut zu den öffentlichen Offenbarungen seiner einstigen Flamme Stellung. Nach wie vor beharrt er darauf, dass die vermeintlichen Kuschelfotos von Evelyn inszeniert worden seien und sie die Bilder selbst verkauft habe.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn und Domenico während der Schatzsuche, Dschungelcamp-Tag 5

Anzeige

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli, Ex-Fußballer

Anzeige

Getty Images Model Natascha Ochsenknecht 2016 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de