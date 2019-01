Hat Andrej Mangold (32) seine Traumfrau schon längst gefunden? Der 32-jährige Junggeselle sucht in der Kuppel-Show Der Bachelor die Frau fürs Leben. Schon in den ersten beiden Folgen schien es so, als würde die Chemie zwischen dem Rosenkavalier und der Liebes-Anwärterin Evanthia Benetatou besonders gut stimmen. In der vergangenen Ausgabe kam es jetzt zum ersten gemeinsamen Einzeldate – und es hat mächtig gefunkt!

Bei einem romantischen Wellness-Rendezvous turtelten die beiden innig miteinander und Andrej ließ tief blicken: "In der ersten Nacht der Rosen bist du mir am meisten ins Auge gestochen." Kein Wunder! Die 26-Jährige passt optisch absolut in sein Beuteschema: dunkle Haare, südeuropäischer Teint. Eva zeigte sich von Andrejs Geständnis sichtlich gerührt. "Solche Komplimente gehen natürlich runter wie Butter. Das ist sehr, sehr süß", gab die Flugbegleiterin zu.

Solche Gefühle würde es bei einem ersten Date nicht oft geben, ließ Eva außerdem tief blicken. Sie wäre mit einem sehr guten Gefühl aus dem Einzeltreffen gegangen. "Vielleicht habe ich ein paar Schmetterlinge im Bauch", fügte die Düsseldorferin noch aufgeregt hinzu.

