Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr zu Dancing on Ice für Sarah Lombardi (26)? Diese Woche schockierte die aufstrebende TV-Eiskunstläuferin mit der Nachricht, kommenden Sonntag nicht bei der erfolgreichen Tanzshow mitlaufen zu können. Der Grund: Die 26-Jährige hatte sich beim Training einen Muskelfaserriss zugezogen und muss nun erst einmal pausieren. Sarah selbst hofft noch auf eine Rückkehr in die Show – doch was sagt der Sender dazu?

In einer Pressemitteilung bezog Sat.1 nun Stellung zum Lombardi-Ausfall. "Wie es Sarah mit ihrer Verletzung geht, wird sie live im Studio erzählen. Sollte die 'Dancing on Ice'-Kandidatin das Training wieder aufnehmen und antreten können, steht ihr die Rückkehr in die Show offen – wie jedem anderen Promi, der sich im Training verletzt", stellten die Verantwortlichen klar.

Doch was passiert im Falle eines Kufen-Comebacks mit Aleksandra Bechtel, die für Sarah am Wochenende als Ersatz auftreten wird? Auch darauf hat der Sender eine Antwort: "Die Nachrücker verbleiben in diesem Fall dennoch in der Show." Was glaubt ihr: Wird Sarah trotz Verletzung das Training wieder aufnehmen? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, deutsche Musikerin

ActionPress/Hauter,Katrin Sarah Lombardi und Partner Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Sascha Schürmann / ActionPress Matti Landgraf und Aleksandra Bechtel in der zweiten Show von "Dancing on Ice"

