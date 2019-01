Werdende Vaterfreuden bei Robert Harting (34)! Für den dreimaligen Diskus-Weltmeister könnte es derzeit nicht besser laufen. Nachdem er seine Karriere als Profi-Sportler beendet hatte, stürzte er sich voll und ganz in sein privates Glück. 2016 krönte der Olympia-Star die Liebe zu seiner Freundin Julia Fischer mit dem Jawort und jetzt überraschen die Eheleute ihre Fans im Netz mit einer frohen Botschaft: Robert und Julia erwarten Zwillinge!

"2019 wird es hoffentlich zwei mehr Hartings auf diesem Planeten geben", verkündete der Werfer überglücklich auf Instagram. "Ich bin so froh darüber, einen Babynator-Lifestyle zu haben. Bitte sendet mir sehr viele Windeln", scherzte er weiter. Auch seine Göttergattin hielt mit ihrer Freude nicht hinterm Berg. "Doppelter Trubel bei uns! Unserer Herzen sind voller Liebe und Glück. Das größte Abenteuer unseres Lebens erwartet uns", lauteten ihre Zeilen auf der Foto- und Videoplattform.

Kurz nach der romantischen Hochzeit in London hatte sich der heute 34-Jährige noch unschlüssig gegeben, ob Nachwuchs erwünscht sei. "Mit der Familienplanung muss man mal schauen. Ich bin noch so jung, habe so viel in den Sport investiert. Wir werden sehen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist", plauderte er vor knapp zwei Jahren im Interview mit Leichtathletik.de aus. Der richtige Zeitpunkt scheint jetzt wohl gekommen zu sein!

Instagram / derharting Robert Harting, dreifacher Diskus-Weltmeister

Getty Images Robert und Julia Harting bei einer Autopräsentation in Berlin, 2013

Niedermüller,Thomas/ActionPress Robert Harting und Julia beim "Sportler des Jahres" 2013 in Baden-Baden

