Die Nerven liegen blank bei Gisele Oppermann! Seit fast einer Woche verweilt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin unter den zwölf Stars und Sternchen im Dschungelcamp und das setzt ihr offenbar ganz schön zu – nicht zuletzt, weil die Mutter einer Tochter ein Dauerabo auf die ekligen Dschungel-Prüfungen zu haben scheint. Heute Abend muss die Brünette mit den brasilianischen Wurzeln zum neunten Mal ran und stellt somit einen neuen Rekord auf. Marcel Remus (32) empfindet da nicht nur Mitleid: Den Luxusmakler nervt Giseles ständiges Gejammer!

Als Promiflash den 32-Jährigen auf der HashMag-Blogger-Lounge zu seiner Meinung über die Heulsuse im australischen Busch befragte, fällte er ein scharfes Urteil. "Ich glaube, sie ist da völlig falsch und fehl am Platz, aber sie wollte genau diesem Image entgegen gehen und wollte einfach mal zeigen, dass sie's echt drauf hat mit über 30", meinte er zunächst und stellte anschließend klar: "Ich glaube aber, das ist völlig in die Hose gegangen und jeder denkt sich: 'Mein Gott, holt doch das Mädchen da raus! Was tut sie sich denn da auch an? Für wen denn auch?'"

Bei ihren Mitcampern eckt Gisele mittlerweile immer wieder an! Nachdem sie bereits einige Dschungelprüfungen verweigerte und ohne Sterne in die Freiluft-WG zurückkehrte, breitete sich unter Doreen Dietel (44), Bastian Yotta (42) und Co. allmählich der Hunger aus – und mit ihm die schlechte Laune.

Getty Images Marcel Remus auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin im Juli 2018

Anzeige

MG RTL D Gisele Oppermann am fünften Dschungelcamp-Tag

Anzeige

MG RTL D Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de