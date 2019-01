Der Fall von Chris Töpperwien (44) alias Chris Knatterton ist nach wie vor ungelöst! An Tag sieben im Dschungelcamp wurde der Currywurst-King im Amt des Teamchefs darum gebeten, die Schmuggelware der Camp-Gangster ins Dschungeltelefon zu verfrachten. Der Anlass: Tommi Piper (77) hatte in Evelyn Burdeckis (30) Socke angeblich eine Uhr gefunden, die das einstige Bachelor-Babe verbotenerweise in die Busch-Behausung geschleust haben soll. Bei den Zuschauern wirft das Zeitmesser-Mysterium allerdings Fragen auf: Wofür braucht man im australischen Urwald überhaupt eine Uhr?

Die Antwort auf diese Frage glaubt Jay Khan (36) zu kennen – immerhin erlebte der Viertplatzierte von 2011 am eigenen Leib, wie sich mangelndes Zeitgefühl auf die Stimmung auswirken kann. "Es ist ein ekliges Gefühl, nicht zu wissen, wie spät es ist, wann man aufstehen oder ins Bett gehen soll", erinnert sich der 36-Jährige gegenüber Bild. "Als ich im Dschungel für ein Interview abgeholt wurde, waren sogar die Uhren der Mitarbeiter abgeklebt", plaudert er weiter aus. Dennoch könne er nicht ganz nachvollziehen, warum Evelyn ausgerechnet eine Uhr ins Camp geschmuggelt hat – falls das der Fall sein sollte.

Die Blondine wehrte sich vor den laufenden Busch-Kameras vehement gegen die Anschuldigung. "Ich habe keine Uhr geschmuggelt", beteuerte sie völlig aufgelöst. Trotzdem ist auf einem ihrer Instagram-Pics klar und deutlich eine Armbanduhr ohne Armband zu erkennen. Ob es sich dabei wohl um den unerlaubten Artikel handelt, der mittlerweile unauffindbar ist?

