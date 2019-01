Im Dschungelcamp wird weiterhin nach Schmugglern gefahndet! Nicht nur die heißen Temperaturen im australischen Regenwald drücken derzeit auf die Stimmung der zwölf Busch-Bewohner, an Tag sieben vermieste ihnen zusätzlich noch ein Schmuggel-Skandal die Laune. "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel (44) hatte heimlich einen Kaugummi-Vorrat in die Ohren ihre Stoffkuh eingenäht. Doch damit nicht genug der unerlaubten Ware: Auch eine Uhr wurde verbotenerweise in die bescheidene Behausung eingeschleust – und das angeblich von Evelyn Burdecki (30)!

"Evelyn hat eine Uhr in ihrer Socke", flüsterte Tommi Piper (77) Mitstreiterin Gisele Oppermann ins Ohr – eine Aussage mit Konsequenzen! Als amtierender Teamchef wurde Chris Töpperwien (44) alias Chris Knatterton schließlich vom Sender gebeten, den Ermittler zu spielen und das illegale Gut ins Dschungeltelefon zu bringen. Der Currywurst-King begab sich daraufhin auf Spurensuche und begann bei der verdächtigten Blondine. "Hast du etwas hier ins Camp geschmuggelt?", hakte er nach und verlangte sogar von ihr, auf die schlesische Wurst ihrer Mutter zu schwören. "Ich habe keine Uhr geschmuggelt", beteuerte die 30-Jährige unter Tränen. Zudem war das vermeintliche Diebesgut unauffindbar.

Verärgert über diese Unterstellung, vertraute sich das ehemalige Bachelor-Babe schließlich Bob-Fahrerin Sandra Kiriasis (44) an. "Jemand hat diese Uhr in meine Socke reingetan", empörte sie sich. Gelöst wurde der mysteriöse Fall bisher nicht – allerdings hatte Evelyn während ihres Fluges nach Down Under in der Tat eine Uhr dabei, wie ein Instagram-Schnappschuss beweist.

