Trägt Domenico De Cicco (35) ein Toupet oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit die ganze Nation. Seitdem der 35-Jährige ins Dschungelcamp eingezogen ist, richten sich die Blicke der Zuschauer nur noch auf dessen Haarpracht, die plötzlich ungewohnt voll wirkt. Das Publikum spekuliert nun, ob der Reality-TV-Star bei seinen Haaren hat nachhelfen lassen. Seine Ex-Freundin Evelyn Burdecki (30) könnte nun die Antwort darauf gegeben haben!

Die quirlige Blondine, die ebenfalls in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps dabei ist, hat vor ihrem Abflug nach Australien in einem RTL-Interview erklärt: "Der hat doch ein Trapez im Haar." Meint Evelyn vielleicht ein Toupet und klärt damit das haarige Rätsel um Domenicos Frisur auf? Schließlich ist Evelyn für lustige Wortverdreher ja schon bekannt. Zumindest scheint die 29-Jährige sich ihrer Annahme ziemlich sicher zu sein. Denn im letzten Jahr, als sich die beiden in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennenlernten, sah der Italiener noch etwas anders aus. Seine Haare fielen damals deutlich lockerer und auch die Stirnpartie wirkte höher als jetzt. Es scheint, als sei die komplette Haarpartie einfach nach unten gerutscht.

Ob das haarige Geheimnis während der letzten Woche im australischen Urwald noch gelöst wird? Die Zuschauer werden Domenicos Frisur sicherlich weiterhin ganz genau unter die Lupe nehmen. Glaubt ihr, dass Evelyn mit "Trapez" eigentlich Toupet meinte? Stimmt ab!

