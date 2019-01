Fiction-Serie statt Reality-Formate für Ex-Bachelor Daniel Völz (33)! Der ehemaligen Rosenkavalier ist in der deutschen Fernsehlandschaft schon lange kein unbekanntes Gesicht mehr. Bislang hatte er hauptsächlich Auftritte in Reality-Formaten wie Der Bachelor oder bei Promi Big Brother. Nun steht er in einer ganz neuen Rolle vor der Kamera. Der 33-Jährige bekommt einen Gastauftritt in der RTL-Serie Freundinnen – Jetzt erst recht.

Am 22. Januar dürfen Fans von Daniel bewerten, ob ihm die Schauspielerei gelingt. Um 17 Uhr wird der einstige Schnittblumen-Verteiler zu sehen sein, wie er in der Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht" als Joe Hauptmann sein Talent beweist. Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet, soll er ein Online-Date von Danni (Yvonne Pferrer, 24) spielen. Doch dabei wird er Opfer einer fiesen Intrige. Auf jeden Fall hat der Ex-Bachelor schon einen wesentlich Unterschied zwischen ihm persönlich und seiner Rolle ausgemacht: "Also Joe Hauptmann hat wesentlich mehr Mut, sich ins Online-Dating zu stürzen. Vielleicht bin ich da etwas altmodisch, aber das ist nicht so ganz meins", erklärt er in der Pressemitteilung.

Der 33-Jährige kann sich gut vorstellen, mit der Schauspielerei weiterzumachen: "Ich würde ja gerne mal in einem Kriegsfilm mitmachen. Vielleicht sowas wie 'Das Boot' oder 'Platoon'. Oder auch einen fiesen Offizier zu spielen, sowas würde ich als Herausforderung sehen", verrät er.

