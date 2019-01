Macht Evelyn Burdecki (30) absichtlich einen auf dummes Blondchen? Seit ihrem Einzug ins Dschungelcamp verzaubert die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin die Fans vor allem durch ihre naive, aber süße Art: Mit amüsanten Bildungslücken wie "Hilti" statt "Healthy" und dem "amerikanischen Ozean" ließ die Reality-TV-Darstellerin immer wieder durchblicken, dass ihre akademische Laufbahn nicht gerade erfolgreich war. Doch könnte dahinter vielleicht nur eine gut durchdachte PR-Masche stecken? Jetzt wurde Evelyns Abschlusszeugnis veröffentlicht – und das rückt die Blondine in ein ganz neues Licht!

Nach wiederholten intellektuellen Ausfällen vonseiten der 30-Jährigen können sich die Zuschauer des TV-Urwalds bei RTL nun selbst ein Bild von Evelyns schulischem Werdegang machen. Auf der Webseite des Senders wurden die Noten der Düsseldorferin veröffentlicht – und ganz so ungebildet, wie die einstige Promi Big Brother-Kandidatin sich gibt, ist sie offenbar gar nicht: Zwar konnte Evelyn in Englisch und Mathe nur Vieren und Fünfen vorweisen, in Physik schaffte sie es allerdings auf eine saubere Zwei Plus! Insgesamt erzielte sie einen Schnitt von 3,2.

Ob Evelyn ihre Unwissenheit tatsächlich nur vorspielt, um ihr Image als liebenswertes Dummchen zu wahren? Ihre Bachelor in Paradise-Kollegin Carina Spack zweifelt jedenfalls an der fehlenden Intelligenz ihrer Freundin: "Also ich kenne Evelyn von mehreren Seiten, auch privat. Evelyn ist nicht blöd, sie ist sehr schlau!", erklärte sie Promiflash. Glaubt ihr, dass Evelyn alle für dumm verkauft? Stimmt unten ab.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

WENN Carina Spack und Evelyn Burdecki beim Bild Renntag 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de