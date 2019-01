Spielt Evelyn Burdecki (30) den Dschungelcamp-Fans etwas vor? Seit die quirlige Blondine in den australischen Busch eingezogen ist, vergeht kein Tag, an dem sie nicht im Rampenlicht steht. Ein lustiger Spruch hier, ein süßer Blick da – kein anderer Kandidat scheint so viel Sendezeit wie das Ex-Bachelor-Babe zu bekommen. Zuletzt polarisierte sie mit dem "Hilti"-Kultspruch am Dschungeltelefon. Doch wie viel Kalkül steckt wirklich hinter Evelyns verpeilten Aussagen?

Mit ihren Übersetzungskünsten nach dem von Bastian Yotta (42) eingeführten Miracle Morning sorgte Evelyn für einen Twitter-Trend: Den legendären Morgengruß "I'm strong, healthy and full of energy" wandelte die Blondine kurzerhand um. Statt "healthy" (zu deutsch: "gesund") behauptete die 30-Jährige, "Hilti" verstanden zu haben. Ihrer Meinung nach bedeute das "wundervoll". Die neue Wortschöpfung landete am Ausstrahlungsabend auf Platz zwei der meist genutzten Wörter auf dem Kurznachrichtendienst. Doch kennt die einstige Rosenanwärterin wirklich nicht das Wort "healthy"? Ein Blick in Evelyns Werdegang lässt daran zweifeln, denn sie hat deutlich mehr auf dem Kasten, als man denkt. Die Ulknudel hat laut RTL nicht nur das Fachabitur mit dem Leistungskurs Biologie hinter sich, sondern jobbte danach auch noch in der Ernährungsbranche. Sogar als Fitnesstrainerin war sie kurzzeitig tätig. Dass ihr dabei der Begriff "healthy" nicht untergekommen sein soll, scheint doch eher fraglich.

Auf ihrem Instagram-Profil bewies die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin bis kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp ebenfalls noch recht gute Englischkenntnisse: Fremdsprachige und vor allem richtig geschriebene Hashtags verwendete Evelyn in den letzten Wochen unter fast jedem ihrer Fotobeiträge. Am Ende weiß aber wohl nur das TV-Blondchen selbst, wie authentisch ihre lustigen Sprüche wirklich sind.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

