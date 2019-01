Sie haben es auch getan! Erst vor wenigen Wochen plauderte Kim Kardashian (38) aus, dass sie bei ihrer Hochzeit mit Musikproduzent Damon Thomas im Jahr 2000 Ecstasy genommen hatte. Und auch bei ihrem berühmten Sex-Tape mit Sänger Ray J (38) soll sie unter Einfluss von Drogen gestanden haben. Doch damit ist die 38-Jährige in ihrer Familie nicht die Einzige, die mit den verbotenen und gefährlichen Substanzen in Berührung gekommen ist – denn auch ihre Schwestern Khloe (34) und Kourtney (39) nahmen schon einmal Ecstasy!

Dieses Geheimnis teilten die Schwestern, als sie vor einigen Tagen in der Show Watch What Happens Live mit Andy Cohen (50) zu Gast waren. Als der Moderator Khloe direkt darauf ansprach, ob sie schon einmal Ecstasy probiert hätte, gestand die 34-Jährige offen: "Ich habe es schon einmal mit Kim gemacht", und fragte anschließend Kourtney, ob sie sich auch zu dem Thema äußern möchte. Die 39-Jährige zögerte anfangs, gab dann aber schließlich zu, die Droge auch schon einmal genommen zu haben. "Das habe ich. Aber ich glaube nicht, dass ich es mit euch beiden getan habe", erklärte Kourtney.

Wie The Sun berichtet, lüftete Kim im November letzten Jahres in ihrer Show Keeping up with the Kardashians ihr Drogengeheimnis. Auf weitere Nachfrage schwieg die Ehefrau von Kanye West (41) nun zu dem Thema.

Joseph Marzullo/WENN.com Kim Kardashian bei einer Veranstaltung

Anzeige

MediaPunch/Action Press Die Schwestern Kim, Khloe und Kourtney Kardashian auf der DASH-Eröffnungsparty in Miami

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Dezember 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass auch Khloe und Kourtney bereits Drogen-Erfahrung haben? Ja, damit habe ich gerechnet. Nein, wie heftig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de