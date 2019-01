In der Erfolgsserie Game of Thrones zu spielen kann eine haarige Angelegenheit sein! Sophie Turner (22), die seit 2011 in der Show die Rolle der Sansa Stark spielt, muss ihre natürlich blonde Mähne für die Aufnahmen immer kräftig rot färben. Und obwohl Sophie seit so vielen Jahren deshalb auch privat wenig Neues ausprobieren kann, hatte sie zeitweise ein noch größeres Haarproblem: Für die Sendung durfte sie ihre Haare nicht einmal waschen!

Das Magazin Instyle fragte die Hollywoodschönheit, ob das Gerücht wahr sei, sie habe ihre Haare nicht waschen dürfen, damit sie authentisch dreckig und fettig aussehen würden. Die Britin plauderte daraufhin aus dem Nähkästchen: "In den ersten Staffeln durfte ich meine Haare waschen, weil ich ein junges Adelsmädchen war. Gegen Staffel fünf baten sie mich, mein Haar nicht mehr zu waschen und es war widerlich. Ein paar Jahre habe ich mit ganz schön fettigen Haaren gelebt."

Wegen des Waschverbots war sie grenzwertigen Momenten ausgesetzt. "Wir hatten diese Schneemaschinen, aus denen Schneeflocken aus Papier kamen und die haben sich so richtig in meinem fettigen Ansatz verklebt", so die Schauspielerin. Irgendwann war der schmutzige Ansatz zu viel für die 22-Jährige. Mittlerweile trage Sophie als Sansa eine Perücke und könne ihre Haare waschen, wann immer sie wolle.

