Und am Ende leiden wohl wieder die Kleinen! Im August letzten Jahres hatten sich Reality-TV-Sternchen Katie Price (40) und ihr Ex Kieran Hayler (31) getrennt, nachdem er zugab, eine Affäre mit dem Kindermädchen zu haben. Während sie die Kinder die Streitereien zunächst nicht so spüren ließen und sich als Eltern gut arrangierten, erklärt Kieran Katie jetzt den Krieg. Der Grund: Das Busenwunder wollte die gemeinsamen Kids Bunny (4) und Jett Riviera (5) nicht zurückgeben!

Ein Insider erklärte The Sun, Kieran sei außer sich, weil Katie die vier- und fünfjährigen Sprösslinge nach Weihnachten nicht zur verabredeten Zeit abgeben wollte. Er wolle Katie nicht mit der Missachtung der Abmachung davon kommen lassen und gegen sie vorgehen. Das mache er, um “Bunny und Jett nicht aufzuregen”.

Katie und Kieran haben angeblich keine formelle Vereinbarung zur gemeinsamen Kindererziehung getroffen. Das Starlet tanze dem Ex-Stripper nun auf der Nase herum und er befürchte in Zukunft ähnliche Szenen. Im Gegenzug ließ Katie laut des Insiders angeblich verlauten, dass sie Kierans Forderungen nicht nachgeben würde und sich nicht von ihm vorschreiben lasse, was sie zu tun hat und was nicht.

SplashNews.com Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler mit seinen Kindern Jett und Bunny

Getty Images Katie Price im Oktober 2017

