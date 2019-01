Tag neun im australischen Dschungelcamp und es bahnt sich eine echte Sensation im australischen Busch an: Denn ausnahmsweise muss nicht Gisele in die Dschungelprüfung. Das Model wird nach ihrem erfolgreichen Sternefang am gestrigen Abend von den Schauspielern Doreen Dietel (44) und Felix van Deventer (22) abgelöst. Gemeinsam können die beiden heute zwar ordentlich Sterne sammeln – der GZSZ-Star ist aber dennoch von seiner Leistung enttäuscht.

Sieben Sterne erspielen sie in der Prüfung "Zircus Felido". Dabei treten beide wagemutig in die Manege und bewältigen die erste Aufgabe. Innerhalb von 45 Sekunden müssen festgeknotete Sterne aus Zylindern befreit werden. Doreen stellt sich dem Wasserdrachen im Hut und holt den ersten Stern. Felix schafft es nicht, in der Zeit seinen Stern zu entknoten und ist von sich enttäuscht: "Man das nervt mich." Bei der zweiten Aufgabe sind aber beide wieder voll dabei und schaffen es, sich als Tierdompteure gegen ein liebeshungriges Krokodil und Ratten durchzusetzen: "Der hat nicht nur Pipi gemacht, dem hat's gefallen", lacht Doreen über ihre nasse Hose vom Rep­til.

Auch die dritte Aufgabe erbringt zwei Sterne: Felix fängt unter vollem Körpereinsatz in Fischsoße getränkte Bälle, die Doreen mit einer Wippe abschießt. Eine Nullnummer gibt es bei der letzten Aufgabe: In übergroßen Clownshosen, in der sich grüne Ameisen befinden, schmeißt der Blondschopf der Brillenträgerin 15 Torten ins Gesicht. Drei gehen allerdings daneben. Was bleibt: Eine große Schweinerei, null Sterne und ein enttäuschter Felix: "Ich bin etwas sauer auf mich selber, weil ich nicht besser getroffen habe."

